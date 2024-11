2024-11-05 00:35:06 - المصدر: جريدة المدى

جولييت دوكلوس فالوا* ترجمة: عدوية الهلالي في الفترة من تشرين الأول 2016 إلى تموز 2017، كانت الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، مسرحا لأهم صراع حضري منذ الحرب العالمية الثانية، ثم قام الجيش بطرد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي جعلها "عاصمة" "دولة الخلافة" التي أعلنها عام 2014، ما أدى إلى نزوح نحو مليون شخص.وبعد مرور سنوات،لازالت […]

The post الموصل: تحدي إعادة بناء المدينة بعد داعش appeared first on جريدة المدى.