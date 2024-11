2024-11-05 00:35:06 - المصدر: جريدة المدى

عبد الكريم البليخ في عصرنا الحالي، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وخاصة منصة "فيسبوك"، التي تجمع ملايين الأشخاص من مختلف أنحاء العالم. ومن خلال هذه المنصات، نشأت نوعية جديدة من العلاقات تُعرف بــ "أصدقاء فيسبوك". لكن، في بعض الأحيان، يشعر البعض بأن هؤلاء الأصدقاء ليسوا بالضرورة أصدقاء حقيقيين، وأن هناك […]

