بشرى سارة للعراقيين.. الكشف عن موعد جمع "الكمأ"

2024-11-05 01:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف الراصد الجوي علي الجابر، اليوم الاثنين (4 تشرين الثاني 2024)، عن موعد جمع "الكمأ"، فيما أكد أن الحصول عليه بكثرة هذا الموسم بسبب وفرة الامطار.

وقال الجابر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التوقعات تظهر هذا العام فطر (الكمأ) مبكراً في أواخر الشهر القادم ويكون الحصول عليه بكثرة مع استمرار تساقط الأمطار في صحراء بادية السماوة والأنبار".

وأضاف الراصد الجوي ان "الأمطار هذا العام سقطت في بداية شهر نوفمبر الحالي وعمر هذا الفطر المعروف بـ (الكمأ) 45 يوماً عند سقوط المطر وحدوث البرق".

والكمأ هو أحد أنواع النباتات البرية، وينمو في الصحراء بعد سقوط الأمطار بعمق من 5 إلى 15 سنتيمتر تحت الأرض ويستخدم كطعام، وعادة ما يتراوح وزنه الكمأة من 30 إلى 300 غرام.

ويحتاج الكمأ لشهرين للنضج ويبدأ إخراجه وبيعه في الأشهر الثلاثة الأولى من كل عام، وينطلق العراقيون نحو الصحاري لجمعه وذلك لطعمه وفوائده الطبية.



