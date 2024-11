2024-11-05 02:40:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن من المُرَجَّح أن تتصاعد محاولات إجراء تعديلات على الخارطة القديمة لتشكيل الحكومات المحلية، التي لم يمضِ عليها سوى أشهر، كلما اقترب موعد الانتخابات التشريعية، المُفترض أن تُجرى العام المقبل.وحتى الآن، حدثت "هزات سياسية" في أربع محافظات، اثنتان منها في مدن توصف بأنها "مختلطة"، والبقية في محافظات ذات أغلبية سُنيّة، وتزامن ذلك مع […]

