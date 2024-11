2024-11-05 02:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/ حيدر هشامفي تطور مثير للجدل، تتفاقم ظاهرة إفلات المتهمين بالفساد في العراق من العقاب، بل وتكريمهم بمناصب جديدة بدلاً من محاسبتهم. هذه الظاهرة، التي وصفت بـ«الخطيرة»، أثارت استغراب جهات سياسية، فيما طالبت شخصيات نيابية برفع الملفات إلى القضاء لردعهم.ويُصنَّف العراق ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالمياً بين 180 دولة […]

The post الفساد في العراق: المتهمون يتولون مناصب جديدة دون عقاب appeared first on جريدة المدى.