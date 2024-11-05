الجيش الأمريكي يعلن قتل 136 واعتقال 30 قياديا من داعش في العراق وسوريا

2024-11-05 05:00:04 - المصدر: كونا

واشنطن - 4 - 11 (كونا) -- أعلنت القيادة الوسطى بالجيش الأمريكي (سنتكوم) اليوم الإثنين أن قواتها نفذت 95 عملية ضد تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) خلال الشهرين الماضيين أسفرت عن مقتل 136 مسلحا من التنظيم واعتقال 33 من عناصره منهم 30 قياديا على الأقل من المستويات العليا والمتوسطة للتنظيم بالعراق وسوريا.وذكرت سنتكوم في بيان لها أن الغارات نفذت منذ الـ 29 من أغسطس الماضي لدحر تنظيم داعش في سوريا والعراق بعضها تضمن ضربات منفردة في سوريا.كانت الولايات المتحدة والعراق قد اتفقتا على انهاء عمل المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد داعش في العراق بحلول سبتمبر عام 2025 مع تحول بغداد وواشنطن إلى شراكات أمنية ثنائية أكثر تقليدية لمحاربة فلول التنظيم. (النهاية) ا م م / ه س ص