قرار الفيفا يمنح الهلال فرصة لخطف محمد صلاح

2024-11-05 08:20:02 - المصدر: واع

متابعة-واع

كشف شبكة "توك سبورت" الإنكليزية، في تقرير لها يوم ، تطورات جديدة بشأن إمكانية انتقال النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، إلى الدوري السعودي لكرة القدم.

وارتبط اسم محمد صلاح في الصيف الماضي، بالانتقال للعب في السعودية، لكن ليفربول تمسك ببقائه بين صفوفه.

وينتهي العقد الحالي للنجم المصري في "آنفيلد"، بنهاية الموسم الجاري، دون توصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وبحسب شبكة "توك سبورت"، فإن نادي الهلال السعودي يرغب في التعاقد مع محمد صلاح، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2025.

وتقام منافسات النسخة الجديدة من نهائيات بطولة كأس العالم للأندية 2025، في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 نادياً خلال الصيف المقبل.

وأضافت الشبكة أن نادي الهلال يسعى جاهدا لضم "الفرعون" المصري قبل مونديال الأندية، وسينتظر حتى الصيف المقبل، موعد انتهاء عقد اللاعب مع ليفربول.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فتح المجال أمام الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية لضم لاعبين جدد، قبل البطولة، بشكل استثنائي.

وبناء عليه، سيكون بإمكان نادي الهلال ضم محمد صلاح في الفترة بين 1 و10 حزيران 2025، قبل انطلاق مونديال الأندية في 15 من الشهر نفسه.

كما ذكرت شبكة "توك سبورت" أن فريق ليفربول رفض عرضاً ضخماً بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، من الاتحاد في ايلول 2023، لضم محمد صلاح.

المصدر: روسيا اليوم