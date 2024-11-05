2024-11-05 10:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر طبي، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، بمصرع واصابة 5 اشخاص في حادث سير على الطريق الرابط بين محافظتي ديالى والسليمانية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "حادث سير وقع على طريق كلار-خانقين قرب قرية سوز بلاغ بين شاحنة ودراجة نارية تسبب في مصرع عامل وإصابة 4 اخريين بينهم حالة حرجة".

واضاف ان "المصابين نقلوا الى المستشفى على الفور"، مبينا ان "هذا الطريق يعد من اخطر الطرق ويشهد حوادث سير شبه يومية ما يؤدي الى سقوط الكثير من الضحايا".

ويسجل العراق الالاف الحوادث المرورية بسبب ردائة الطرق وعدم التزام السائقين، مما يتسبب بمصرع واصابات العشرات من المواطنين.