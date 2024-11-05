2024-11-05 10:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الهجرة والمهجّرين واستجابة الأزمات في محافظة حلبجة، يوم الثلاثاء، عن تقديمها مساعدات عاجلة للأسر المتضررة جرّاء الأمطار الغزيرة التي تسببت بأضرار مادية في عدد من المنازل.

وذكرت الدائرة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "بعد تلقينا بلاغات المواطنين خلال الـ24 ساعة الماضية، قامت فرق متخصصة بتقييم الأضرار، وتقديم المساعدات اللازمة للعائلات المتضررة".

وبينت الدائرة أن "المساعدات تشمل مواد إغاثية ضرورية مثل (السجاد، والفرشات، والبطانيات، وسلال غذائية، وسلال للنظافة، واحتياجات الأطفال)، حيث تم توزيعها على الأسر المتضررة والبالغ عددها نحو 25 منزلاً"، مؤكدة أن "عملية تقديم الدعم مستمرة وستشمل المتضررين كافة حتى الانتهاء من توزيع المساعدات على جميع الأسر المتضررة".

وتعاني محافظة حلبجة، مثل العديد من مناطق اقليم كوردستان العراق، من تحديات موسمية بسبب الأمطار الغزيرة والسيول التي تحدث غالبًا خلال فصل الشتاء وأوائل الربيع، و هذه الأمطار تتسبب في فيضانات مفاجئة تؤدي إلى أضرار مادية كبيرة، خصوصًا في المناطق السكنية، مما يعرض منازل المواطنين وممتلكاتهم للخطر.

وغالبًا ما تفتقر البنية التحتية في بعض المناطق الريفية والمناطق النائية إلى نظام صرف صحي متطور، مما يزيد من حجم الأضرار.

ولمواجهة مثل هذه الأزمات، تعمل دائرة الهجرة والمهجّرين واستجابة الأزمات على توفير دعم طارئ للمتضررين من خلال توزيع مساعدات تشمل الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، ومستلزمات النظافة، والبطانيات، والمفروشات، لضمان تلبية احتياجات العائلات المتضررة.

وهذه الجهود تندرج ضمن خطة طوارئ أوسع تتبناها الدائرة سنويًا لتخفيف آثار الكوارث الطبيعية على السكان، وضمان إيصال الدعم بالسرعة الممكنة لتفادي تدهور الأوضاع الإنسانية في المناطق المتأثرة.