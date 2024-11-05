أسعار صرف الدولار تستقر في أسواق بغداد وتنخفض في اربيل

2024-11-05 10:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد وانخفضت بأربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151150 دينارا مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الاثنين.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 150250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل؛ فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا في محلات الصيرفة سعر البيع 151100 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 151000 دينار مقابل 100 دولار.