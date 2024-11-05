2024-11-05 10:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الثلاثاء، بمصرع واصابة 5 اشخاص بحادث سير جراء تصاعد الضباب في الجو بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حادث سير مؤسف اسفر عن مصرع سائق دراجة نارية "ستوتة" واصابة اربعة اخرين (جميعهم عمال) بعد اصطدامها بسائق شاحنة (لوري) قرب سيطرة الكبان في قضاء خانقين شمال شرقي ديالى.

وعزا المصدر سبب الحادث الى كثافة الضباب في الجو التي أدت إلى حجب الرؤية.