اليوم .. وطني الطائرة يلتقي عمان في البطولة العربية

2024-11-05 10:45:02 - المصدر: واع

بغداد-واعيخوض منتخبنا الوطني بالكرة الطائرة مباراته الثالثة أمام عمان في إطار منافسات المجموعة الأولى من البطولة العربية التي تستضيفها صالة عيسى بن راشد بالعاصمة البحرينية المنامة.وكان فريقنا قد تعرَّض لخسارتين في الجولتين السابقتين، الأولى أمام البحرين في مستهل مشواره بثلاثة أشواط من دون رد، وبالنتيجة نفسها تعثر أمام تونس في اختباره الثاني، في حين تنتظره اليوم مواجهة مهمَّة تجمعه بعمان في ختام مرحلة المجموعات.ويتطلّع لاعبونا إلى تصحيح المسار عبر تقديم أفضل مستوياتهم، بغية تحقيق الفوز الأول الذي سيضمن حصولهم على المركز الثالث ولن تكون مهمتهم سهلة وهم يواجهون المنتخب العماني، الطامح هو الآخر لنتيجة إيجابية يعوض من خلالها إخفاقه في مباراتي تونس والبحرين، وبالتالي سيكون الصراع محتدماً بين الطرفين من أجل حصد نقاط المباراة.ويضمن الفائز من هذه المباراة ملاقاة صاحب المرتبة الثانية في المجموعة الأخرى التي تضم السعودية وقطر والكويت والأردن، بينما سيضرب الخاسر موعداً أمام المتصدر لتحديد المتأهل الى المربع الذهبي.