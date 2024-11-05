اسعار الدولار تواصل ارتفاعها في اسواق بغداد

2024-11-05 11:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر واصلت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، ارتفاعها أمام الدينار العراقي في اسواق العملة بالعاصمة بغداد. وسجلت اسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151150 دينارا مقابل كل 100 دولار. وبلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 152250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 150250 دينارا لكل 100 دولار.

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