2024-11-05 13:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الثلاثاء دعمها الكامل لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بشأن توطين رواتب موظفي القطاع الخاص. وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، “نثمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتوطين رواتب موظفي القطاع الخاص، والانتقال من استخدام الدفع النقدي الى …

The post المصارف الخاصة تدعم توجيه السوداني بتوطين الرواتب first appeared on Observer Iraq.