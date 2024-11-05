2024-11-05 13:18:04 - المصدر: ايشان

استشهد 33 فلسطينياً، على الأقل، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات إسرائيلية لمنازل وخيام تأوي نازحين في مناطق متفرقة بقطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها إن أربعة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون في استهداف إسرائيل لمنزل في شارع غزة القديم في حي التفاح شرق مدينة غزة، ونقلوا إلى […]

ظهرت المقالة استشهاد 33 فلسطينياً بقصف للكيان على منازل وخيام للنازحين في غزة أولاً على ايشان.



