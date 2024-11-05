2024-11-05 13:18:04 - المصدر: ايشان

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف أراضي الاحتلال الإسرائيلي 6 مرات بواسطة الطيران المسير، منذ فجر اليوم. وجاء في البيان الأول: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الثلاثاء 5-11-2024 ، هدفاً […]

ظهرت المقالة المقاومة العراقية تستهدف أراضي الاحتلال 6 مرات خلال ساعات أولاً على ايشان.



