"الانتخابات الأمريكية".. نحو 83 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكرا

المدى/متابعةأدلى ما يقرب من 83 مليون مواطن أمريكي بأصواتهم في وقت مبكر من الانتخابات العامة التي تجري في البلاد اليوم . جاء ذلك وفقا للبيانات التي نشرتها جامعة ولاية فلوريدا، حيث تشير حسابات الخبراء إلى أن 82 مليون و713 ألفا و594 ناخبا من سكان البلاد بأصواتهم قبل الموعد المحدد، بينهم أكثر من 45 مليونا شخصيا […]

