تلوث دجلة والفرات يصل إلى 90%: شريان الحياة يتحول إلى خطر قاتل!

2024-11-05 13:20:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصبلغت نسبة تلوث مياه نهري دجلة والفرات مستويات مقلقة وصلت إلى 90%، مما ينذر بمخاطر بيئية وصحية جسيمة تهدد حياة المواطنين في العراق. وهذا التدهور الملحوظ في نوعية المياه يعود إلى التلوث الصناعي والصرف الصحي غير المعالج، إلى جانب نقص الإمدادات المائية بسبب التغيرات المناخية والتحكم بمصادر المياه في دول الجوار. ويُعد هذا التلوث أحد […]

