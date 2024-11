تلقيح 3900 طفل متسرب ضمن حملة مناعة شاملة في ذي قار

2024-11-05 13:20:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت دائرة صحة ذي قار عن حملة لتلقيح الأطفال المتسربين من اللقاحات الأساسية، حيث تم تطعيم نحو 3900 طفل في الأيام الأولى من الحملة، والتي ستستمر لمدة عشرة أيام. وصرّح مسؤول قسم التحصين في صحة ذي قار، الدكتور حازم تركي، أن الحملة تُنَفَّذ بمشاركة 116 فرقة تلقيحية...

