(واع) تتلقى التهاني في الذكرى (65) لتأسيسها

2024-11-05 13:40:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعتلقت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، التهاني بمناسبة الذكرى (65) لتأسيسها.وقال رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم: "نبارك لوكالة الأنباء الوطنية العراقية (واع) إدارةً وملاكاتٍ، ذكرى تأسيسها الخامسة والستين".وأضاف، "بهذه المناسبة، نحيي جميع العاملين فيها، ونجدد التأكيد على ضرورة أن يكون الإعلام رافداً مهماً في ترسيخ التجربة الديمقراطية في العراق، وإدامة وتعزيز الاستقرار الحالي في البلاد، عبر نقل الحقائق بموضوعية وحيادية، وتعزيز الوعي الجماهيري، والمساهمة في بناء مجتمع قوي ومتماسك".وأعرب، عن "تمنياته لوكالة الأنباء العراقية المزيد من التقدم والنجاح في مسيرتها الإعلامية".كما وقدم رئيس كتلة دولة القانون النيابية ياسر المالكي، "التهاني لوكالة الأنباء العراقية (واع) عادا الوكالة بأنها شقت طريقها بمهنية عالية".وقال المالكي: "أجمل التهاني والتبريكات للعاملين في وكالة الأنباء العراقية بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتأسيسها والتي تعّد واحدة من الوكالات التي شقت طريقها بمهنية عالية وكانت ومازالت عنواناً للإعلام الحر الهادف"، متمنيا "لجميع العاملين فيها المزيد من التقدم، واستمرار التطور والإبداع للارتقاء بإعلام مهني وطني".فيما هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، "وكالة الأنباء العراقية (واع) بمناسبة ذكرى تأسيسها، مشيدًا بدورها البارز في نقل الأخبار والمعلومات بمهنية وموضوعية عالية".وأثنى، على "جهود كوادرها في مواكبة الأحداث وتغطية المستجدات بموضوعية ودقة، متمنيًا للوكالة المزيد من التقدم والنجاح في أداء رسالتها الإعلامية"."كما تقدمت رئيس كتلة تيار الفراتين النيابية النائبة رقية النوري بالتهاني والتبريكات لوكالة الأنباء العراقية (واع)".وقالت النوري في بيان: "أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لوكالة الأنباء العراقية (واع) وكادرها بمناسبة عيد ذكرى تأسيسها وهي تطفئ شمعتها الخامسة والستين في رسالتها ومسيرتها الإعلامية والصحفية المميزة".وأضافت: "أتمنى للوكالة النجاح والتوفيق وأن تستمر بعطائها الوطني والمهني في ظل عراقنا الديمقراطي الجديد".وتطفئ وكالة الأنباء العراقية (واع) في 9 تشرين الثاني الجاري شمعتها الخامسة والستين في رسالتها ومسيرتها الإعلامية التي بدأت منذ العام 1959، والتي اعتمدت الدقة والمصداقية والموضوعية على الدوام وتصدت لواجبها الوطني لتكون المنبر المعبر عن الحقيقة والمصدر الأول والأسرع للمعلومة.