فضيحة كبرى في غينيا.. مسؤول كبير متهم بمعاشرة 400 امرأة بينهن زوجات مسؤولين ومشاهير

2024-11-05 13:40:40 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - غينيا





يواجه مسؤول كبير في غينيا الاستوائية، فضيحة كبرى بعد اكتشاف 400 شريط جنسي على أجهزته الإلكترونية أثناء التحقيق معه في قضايا فساد. وتم اكتشاف الفضيحة بعدما ألقت السلطات القبض على المدير العام لوكالة التحقيقات المالية بالتاسار إنجونجا، للتحقيق معه في قضايا فساد، بحسب ما ورد في موقع ahoraeg.





وبحسب التقارير، كان من بين السيدات المتورطات زوجات مسؤولين وشخصيات بارزة، وتم تصوير هذه المقاطع في غرف فنادق وداخل منازل وحتى في مكتب المسؤول داخل وزارة المالية.





وكانت الشرطة، تحقق في قضية احتيال ضد رجل الأعمال البالغ من العمر 54 عاما، وعند تفتيش منزله ومكتبه، عثروا على العديد من هذه الفيديوهات، والتي تم تسريبها إلى الإنترنت، وأحدثت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.











