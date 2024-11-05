2024-11-05 13:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، بالقبض على ثلاثة متهمين قتلوا "حدثاً " بعمر 16 عاماً طعناً بالسكين في الموصل.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "شرطة نينوى تمكنت باقل من ساعتين من القاء القبض على ثلاثة متهمين قتلوا (حدثاً) بعمر 16 عاماً طعناً بسكين في حي الانتصار بأيسر الموصل".

وأضاف انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيدا لإحالتهم الى القضاء".