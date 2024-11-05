انطلاق عملية أمنية من ثلاثة محاور في" بزايز بهرز" جنوبي ديالى

2024-11-05 13:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، انطلاق عملية أمنية من ثلاثة محاور في قاطع بزايز بهرز جنوبي ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية مشتركة انطلقت من ثلاثة محاور بدعم من مفارز الاستخبارات لتنفيذ عملية دعم وتفتيش ضمن المحاور الشرقية لقاطع حوض بزايز بهرز، على بعد 20 كيلومترًا جنوب بعقوبة".

وأضاف المصدر أن "العملية، التي شملت ست مناطق زراعية متاخمة لضفاف نهر ديالى بعمق يصل إلى خمسة كيلومترات، تأتي ضمن إجراءات تأمين هذه المناطق الزراعية التي تشكل بوابة بعقوبة الجنوبية، وبالتالي هي مناطق ذات أهمية استراتيجية تهدف لمنع تسلل الخلايا النائمة، وإعادة التمشيط وتعزيز نقاط المرابطة والمراقبة المتقدمة".

وأشار إلى أن "هذه العملية شهدت مشاركة فعالة لقسم الكلاب البوليسية من أجل تفتيش المناطق المعقدة، خاصة البساتين المتاخمة لضفاف نهر ديالى".

وتستمر العمليات الأمنية في عدد من المحافظات بهدف تمشيطها وتأمينها من الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي.

وكان مصدر أمني، أفاد الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، بانطلاق عملية امنية من محوريين في حمرين كركوك، فيما أشار الى أن هناك توقعات بوجود شخصية مهمة بداعش داخل مضافة في المنطقة التي انطلقت فيها العملية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قوة امنية مشتركة مدعومة بمفارز استخبارية بدأت عملية من محورين في الجزء الشرقي من تلال حمرين في كركوك لتفتيش منحدر تم استهدافه في ساعة متاخرة من مساء يوم امس من قبل طائرات الـ 16F العراقية".

وأضاف، ان" كل المؤشرات تدل بأن الضربة دمرت مضافة سرية لداعش والعملية تاتي من اجل إحصاء عدد القتلى وتامين المنطقة تحسبا من وجود اجسام متفجرة او عبوات او احزمة، مؤكدًا بأن" الساعات المقبلة ستكشف نتائج الضربة الجوية بشكل مباشر".

وأشار المصدر الى، ان" كل التوقعات تشير إلى أن شخصية مهمة في داعش كانت في المضافة التي تم استهدافها ولكن ننتظر موقف القوات الميدانية من اجل حسم الأسماء".