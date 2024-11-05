الداخلية: طرد 2400 ضابط ومنتسب من الخدمة بجرائم فساد خلال عام واحد

2024-11-05 15:02:07 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق





اعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، طرد نحو 2500 ضابط ومنتسب من الخدمة جراء إدانتهم بجرائم تتعلق بالفساد المالي والإداري وغيرها من المخالفات خلال مدة عام كاملوقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد مقدادي ميري في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن الفساد آفة خطيرة لا تقل خطورة عن الإرهاب والجريمة والمخدرات، ونحن في وزارة الداخلية جادون في مكافحة الفساد.وأضاف أنه من تاريخ 30 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2023 ولغاية الاول من الشهر نفسه من العام 2024 تم طرد 2497 ضابطا و منتسبا من الخدمة جراء إدانتهم بجرائم فساد وغيرها من المخالفات.



