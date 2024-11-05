بحضور رئيس شبكة الإعلام العراقي.. لجنة نيابية تعقد ندوة حوارية بشأن مخاطر المخدرات

2024-11-05 15:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واع-وسام الملا

عقدت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية ،اليوم الثلاثاء، ندوة حوارية بشأن (مخاطر المخدرات) بحضور رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية(واع): إن "لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية عقدت اليوم ندوة حوارية ، تحت عنوان ( البداية في الوقاية .. حماية المجتمع من آفة المخدرات مسؤولية تضامنية)" ،مبيناً أن "الندوة عقدت بحضور رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي ،وبمشاركة النخب المجتمعية وأصحاب المحتوى الهادف".

وأوضح رئيس اللجنة عدنان الجحيشي في كلمة له ــ خلال الندوة ــ أن "هناك عوائل كثيرة لا تستطيع الإعلان عن أولادها المتعاطين ، لذا علينا جميعا التكافل والكل يعمل ضمن مسؤوليته للحد من هذه الآفة الخطيرة جداً".

وأضاف الجحيشي، أن "اللجنة استضافت عدداً من السفراء كما زرنا عدداً من الدول لمعرفة أفكارهم في مكافحة المخدرات" ،مشيراً إلى أن "هذه النخبة لديها الكثير من الأفكار والطروحات التي تسهم في مكافحة المخدرات".

وتابع: "تعاملنا مع المتعاطي كضحية ويذهب الى مراكز التأهيل ، كما شددنا على عقوبة الإعدام لكل من الزارع والتاجر للمخدرات، ورفعنا مدير عام المخدرات في وزارة الداخلية الى وكالة وزارة ،وكذلك ادخلنا الفحص التدريجي في مؤسسات الدولة".

بدوره، أكد رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، في كلمة له خلال الندوة الحوارية التي عقدتها لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، بمشاركة النخب المجتمعية وأصحاب المحتوى الهادف ، تحت عنوان ( البداية في الوقاية .. حماية المجتمع من آفة المخدرات مسؤولية تضامنية )، وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "شبكة الإعلام العراقي لديها برامج حول موضوع مكافحة المخدرات وسنطورها أكثر"، مبينا أن "الشبكة مساندة للجنة وجميع الجهود من أجل مكافحة المخدرات".وأضاف أن "مؤسساتنا الإعلامية لا تصنع الرأي وإنما تتحرك مع الصراع السياسي"، لافتا الى "أنني اتفق مع النائب كاظم الشمري لتقليص ساعات البرامج السياسية والتوجه الى الاجتماعية".وذكر أن "هذا العمل بحاجة الى مواطنين مخلصين وبعض الأفكار البسيطة لتجفيف المنابع، كون المخدرات تدخل من منافذ متعددة"، لافتا الى أن "بعض الدول تصنع المخدرات وتعتمد في مواردها على تصدير المخدرات، والعراق بيئة تستقبل المخدرات".وشدد على "ضرورة المتابعة وعدم السماح بزراعة المخدرات كي لا تكون بؤر يتأثر بها ابناؤنا"، موضحا ان "التاجر لديهم القصور والاموال ولكن المتعاطي وعائلته هو المتضرر ".وأشار الى "اننا في شبكة الاعلام العراقي مؤمنين باسلوب الحملات الإعلامية"، لافتا الى ان "كل مايتعلق في مكافحة المخدرات سواء من قبل اللجنة او اي حملة من خلال المسلسلات والبرامج، فأن الشبكة ستبثه مجانا وستدعمه بكل قوة".