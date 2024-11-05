2024-11-05 15:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أُختتمت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، مراسم مسابقة للرسم خاصة بالأطفال.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان المراسم أقامتها مؤسسة "روانکه" لعدد من طلاب المدارس الابتدائية.

وأضاف أن المسابقة تضمنت مشاركة عدد من الأطفال الموهوبين في منافسة للرسم حيث قامت لجنة باختيار افضل اللوحات، والتي سيتم وضعها بشكل دائم داخل مبنى برلمان كوردستان.

وتأتي هذه المسابقة كجزء من إسهامات مؤسسة "روانکه" في مجال التربية والتعليم في اقليم كوردستان.

وشملت المراسم مشاركة العديد من المسؤولين الحكوميين اضافة الى تكريم الأطفال الفائزين في المسابقة.