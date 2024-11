2024-11-05 15:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اجتمع السفير البريطاني في العراق ستيفن هيتش، اليوم الثلاثاء، وزيرة المالية طيف سامي لمناقشة الاصلاح الاقتصادي في العراق والطموحات المشتركة لرؤية التنوع الاقتصادي والتشجيع على بناء اقتصاد عراقي قوي ومرن.

