ضبط 6 موظفـيـن في شركة توزيع المنتجات النفطية بمحافظة نينوى لقيامهم بالاختلاس

2024-11-05 15:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الثلاثاء، عن ضـبط 6 موظفـيـن بتهمة الاختلاس في شركة توزيع المنتجات النفطية بمحافظة نينوى. وقالت مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر” إن ” هيئة النزاهة نفذت عمليَّات ضبطٍ لستة مُتَّهمين بشركة توزيع المُنتجات النفطيَّـة؛ على خلفيَّة اختلاسهم مبالغ مالية، وترويج معاملاتٍ مُخالفةٍ للقانون”. وأضاف …

