‏فتح مراكز الاقتراع في عدد من الولايات الأمريكية لاختيار الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

2024-11-05 15:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

واشنطن/ متابعة عراق اوبزيرفر يتوجه، اليوم الثلاثاء، ملايين الأميركيين إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيسهم السابع والأربعين بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب. وبينما يبدو السباق متقاربا بدرجة استثنائية، يستحيل نظريا معرفة متى تعلن النتيجة الرسمية، ويلوح التنافس محتدما للغاية، وهو ما أكدت عليه هاريس حين قالت، الاثنين، إن “هذه قد تكون واحدة من أكثر …

