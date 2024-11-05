2024-11-05 15:09:05 - المصدر: ايشان

تفيد بيانات منصة Polymarket الإلكترونية، بأن مكاتب المراهنات الأمريكية زادت نسبة الرهان على فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية. في وقت سابق على هذه المنصة، تراجعت الرهانات على ترامب إلى 58.6%، مقابل 41.3% لمنافسته كامالا هاريس. أما الآن ووفقا لمعطيات المنصة، يتمتع ترامب بفرصة فوز في الانتخابات بنسبة 60.3%. وتقدر فرص نائبة الرئيس الأمريكي […]

ظهرت المقالة مكاتب المراهنات تميل لارتفاع فرص فوز ترامب أولاً على ايشان.



