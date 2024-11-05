2024-11-05 15:09:05 - المصدر: ايشان

لا يخفى على المطلع على حياة جورج حبش المناضل والسياسي الفلسطيني، الذي لقّب بـ”الحكيم”، وهو مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. يعرف بأنه أحد أعمدة المقاومة الفلسطينية في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، صراعه الطويل مع المرض، عقب نضال حياته الطويل ضد الاحتلال الصهيوني، وسنوات المطاردة ومحاولات الاغتيال. وحاول جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) اغتياله في […]

ظهرت المقالة ملامح مقاوم: جورج حبش.. “حكيم” فلسطين الذي قاوم الاحتلال والمرض أولاً على ايشان.



