2024-11-05 15:09:05 - المصدر: ايشان

كشفت الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة، عن استرداد أكبر كمية من القطع الأثرية من الخارج تجاوزت أعدادها ستة آلاف، خلال عامين من عمر الحكومة الحالية. وقالت مديرة قسم استرداد الآثار في الهيئة مروة عبد ليلو لجريدة “الصباح”: إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بذل جهودا كبيرة لتذليل جميع العقبات في ملف استرداد […]

ظهرت المقالة تجاوزت الـ6 آلاف قطعة.. العراق يسترد أكبر كمية من الآثار خلال عامين أولاً على ايشان.



