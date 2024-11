2024-11-05 16:15:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصحققت شركة الحفر العراقية التابعة لوزارة النفط تقدمًا ملحوظًا في مشروعاتها التشغيلية بالحقول النفطية العراقية، إذ أعلنت عن نجاحها في حفر واستصلاح 15 بئرًا نفطيًا خلال شهر تشرين الأول الماضي. وتأتي هذه الإنجازات كجزء من استراتيجية الوزارة لتعزيز الإنتاج النفطي وزيادة طاقة الحقول العراقية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية […]

The post الحفر العراقية: حفر واستصلاح 15 بئرًا نفطيًا في أكتوبر لتعزيز الإنتاج appeared first on جريدة المدى.