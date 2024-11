الأمن الوطني: اغلاق (5) معامل غير مرخصة في بغداد والمحافظات

2024-11-05 16:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، ضبط أكثر من 600 طن من المواد الغذائية التالفة وغلق 5 معامل غير مرخصة في بغداد والمحافظات. وقال الجهاز في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إنه” نفّذ سلسلة من العمليات التفتيشية في العاصمة وعدد من المحافظات، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المخالفة للشروط …

