2024-11-05 16:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن في وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بثمانية مطلوبين للقضاء بتهم تجارة المواد المخدرة والأسلحة والأعضاء البشرية. وقالت المديرية في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إنها” نفذت عمليات نوعية عبر معلومات استخبارية دقيقة، اسفرت عن الإطاحة بثمانية مطلوبين للقضاء بتهم تجارة المواد المخدرة والأسلحة والأعضاء البشرية، وذلك من خلال …

The post في 5 محافظات.. الإطاحة بـ 8 تجار مخدرات وأسلحة وأعضاء بشرية first appeared on Observer Iraq.