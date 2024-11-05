2024-11-05 18:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ عُقد مساء اليوم الثلاثاء، المؤتمر الفني الخاص بمباراة دهوك العراقي وظفارالعُماني المقررة ضمن دوري أبطال الخليج للأندية.

وسيرتديدهوك القميص الأزرق في مواجهة ظفار العماني في دوري أبطال الخليج للأندية غداًالأربعاء، على ملعب مجمع السعادة الرياضي بصلالة.

ووصلممثل العراق في دوري أبطال الخليج للأندية نادي دهوك إلى عُمان لمواجهة نادي ظفارفي الجولة الثانية بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.

وكاندهوك فاز في المباراة الافتتاحية على أهلي صنعاء اليمني بنتيجة 2-0، ومن المقرر أنتدار المباراة بطاقم تحكيمي بحريني بقيادة الحكم الدولي حسين الشويخ.