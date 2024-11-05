2024-11-05 19:27:04 - المصدر: ايشان

تساءلت صحيفة “نيوز ويك” عما سيحدث لمنصب “السيدة الأولى” إذا فازت كامالا هاريس بمنصب الرئيس، وما التغييرات على الأدوار التقليدية للرئيس وزوجته. وأوضحت الصحيفة أن فوز هاريس سيجعلها أول رئيسة للولايات المتحدة، مما يستدعي لقبًا جديدًا لزوجها دوغلاس إيمهوف، وهو “السيد الأول”. حيث سيتولى إيمهوف دور “الزوج الأول”، ولكن الناس تساءلوا عن لقبه الرسمي […]

ظهرت المقالة ما هو مصير لقب السيدة الأولى في حال فوز هاريس بالانتخابات الأميركية؟ أولاً على ايشان.



