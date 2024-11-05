السوداني يصدر بيانا حول اتصال بلينكن: بحثنا جهود إيقاف العدوان

2024-11-05 19:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، بياناً بشأن الاتصال الهاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، وقال إنهما بحثا جهود إيقاف الحرب في غزة ولبنان.

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء بحث خلال الاتصال مع وزير الخارجية الامريكي المخاطر المترتبة على استمرار العدوان الصهيوني على غزة ولبنان وتأثيره على أمن واستقرار المنطقة والعالم، مؤكداً ضرورة أن تضاعف الولايات المتحدة وباقي الدول الكبرى الجهود من أجل إيقاف هذه الحرب".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "أهمية العمل المستمر من أجل التخفيف من الآثار الإنسانية القاسية للحرب، وتكثيف جهود إيصال المواد الإغاثية للمدنيين داخل مناطق الصراع أو النازحين بسبب الحرب".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، دعا وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "للسيطرة" على الجماعات المسلحة وعدم جر العراق الى صراع إقليمي، وفقاً لقناة الجزيرة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن "بلينكن شدد خلال الاتصال الهاتفي على "أهمية عدم جر العراق إلى صراع إقليمي"، مؤكداً على "ضرورة أن يسيطر العراق على الجماعات المسلحة التي تشن هجمات من أراضيه".

ودعا بلينكن الحكومة العراقية إلى "حماية الموظفين الأمريكيين من الهجمات التي تشن من العراق".