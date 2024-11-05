الهيئة المؤقتة تتسلم إدارة نادي الزوراء بشكل رسمي

2024-11-05 19:35:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتسلمت الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء، اليوم الثلاثاء، إدارة النادي ومقره والملعب الرئيسي بشكل رسمي.وذكرت الهيئة المؤقتة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنها "تسلمت مقر النادي والملعب الرئيسي بشكل رسمي، ووفق الإجراءات القانونية التي تتيح لها ممارسة عملها ودورها في النادي، خلال الفترة المقبلة".وأضافت، أن "رئيس الهيئة المؤقتة وبقية الأعضاء، قدموا شكرهم وتقديرهم الكبيرين للقضاء العراقي على إنهاء عملية تسلم النادي بشكل قانوني"، مؤكدين، أن "الإدارة ستباشر عملها انطلاقاً من اليوم الثلاثاء؛ من إجل توفير جميع متطلبات النجاح لفرق النادي ورياضييه".