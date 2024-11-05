حملة في الناصرية لرفع التجاوزات وفتح الطرق المغلقة (فيديو)

2024-11-05 19:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن مدير بلدية الناصرية، مركز محافظة ذي قار، محمد عگاب، يوم الثلاثاء، عنمواصلة حملة رفع التجاوزات وفتح الطرق المغلقة في مركز المدينة.

وقالعگاب لوكالة شفق نيوز "مستمرون بحملة إزالة التجاوزات في مركز المحافظة وفتحالطرق والشوارع المغلقة، وباشرنا بفك الاختناقات في عموم شوارع مدينة الناصرية".

وأضاف"قمنا بفتح الشوارع المقطوعة نهائياً مثل شارعيّ النيل وسوق البالة وشوارعمربع المدينة المتمثلة بشوارع الجهاد، حيث هناك استمرار برفع التجاوزات وفرضالغرامات وإغلاق المحال المتجاوزة والأكشاك في عموم الناصرية".

وأكد"قمنا بتوفير أماكن بديلة للمتجاوزين في شارع البالة من خلال فتح مرآب سياراتقديم وباشر الكسبة بالعمل هناك"، مضيفاً "سنباشر بإنشاء 700 محل تجاريفي سوق هرج القديم لفك التجاوزات الحاصلة ورفعها بشكل نهائيمن مربع المدينة".