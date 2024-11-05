أسعار النفط تحقق المزيد من المكاسب
2024-11-05 19:40:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
حققت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مكاسب بحوالي 1% مستكملة انتعاشاً بدء منذ يوم الأحد الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1% إلى 75.81 دولار للبرميل"، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 1.1% مسجلة 72.27 دولار للبرميل".
وكانت أسعار الخام سجلت مكاسب كبيرة أمس الإثنين وارتفع الخام معها بأكثر من 2% وسط حالة من التفاؤل بعد قرار أوبك+ الأحد الماضي بتأجيل خطة لزيادة الإنتاج الشهر المقبل لمدة شهر.
وانتعش إنتاج أوبك من الخام في تشرين الأول الماضي مع استئناف ليبيا مستويات الإنتاج.
حققت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مكاسب بحوالي 1% مستكملة انتعاشاً بدء منذ يوم الأحد الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1% إلى 75.81 دولار للبرميل"، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 1.1% مسجلة 72.27 دولار للبرميل".
وكانت أسعار الخام سجلت مكاسب كبيرة أمس الإثنين وارتفع الخام معها بأكثر من 2% وسط حالة من التفاؤل بعد قرار أوبك+ الأحد الماضي بتأجيل خطة لزيادة الإنتاج الشهر المقبل لمدة شهر.
وانتعش إنتاج أوبك من الخام في تشرين الأول الماضي مع استئناف ليبيا مستويات الإنتاج.