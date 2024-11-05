أسعار النفط تحقق المزيد من المكاسب

2024-11-05 19:40:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحققت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مكاسب بحوالي 1% مستكملة انتعاشاً بدء منذ يوم الأحد الماضي.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1% إلى 75.81 دولار للبرميل"، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 1.1% مسجلة 72.27 دولار للبرميل".وكانت أسعار الخام سجلت مكاسب كبيرة أمس الإثنين وارتفع الخام معها بأكثر من 2% وسط حالة من التفاؤل بعد قرار أوبك+ الأحد الماضي بتأجيل خطة لزيادة الإنتاج الشهر المقبل لمدة شهر.وانتعش إنتاج أوبك من الخام في تشرين الأول الماضي مع استئناف ليبيا مستويات الإنتاج.