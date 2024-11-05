التعليم: إطلاق دليل الجامعات والكليات الأهلية

2024-11-05 19:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، (5 تشرين الثاني 2024)، عن إطلاق دليل الجامعات والكليات الأهلية للسنة الدراسية 2025/2024.

وقالت التعليم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الدليل، يتضمن تفاصيل الموقع الجغرافي للجامعات والكليات الأهلية وأقسامها وأجورها على مستوى الدراسة الصباحية والمسائية فيما تأشر تعليق القبول في عدد من الأقسام والكليات وذلك بناء على مقتضيات الجودة والرصانة العلمية".

ودعت التعليم، الى "تحميل التطبيق PEAS الخاص بالتقديم إلى الجامعات والكليات الاهلية للعام الدراسي 2025/2024".

كما دعت "الراغبين بالتقديم إلى إنشاء الحساب من الطالب نفسه وإتمام عملية التحقق من الطالب ذاته عن طريق صورة الطالب الحية والبطاقة الوطنية وملء البيانات الدراسية الدقيقة المتعلقة بنوع الدراسة والرقم الامتحاني والمستندات الساندة للمعلومات المدخلة واختيار قناة التقديم من الطالب نفسه وتسجيل خياراته الجامعية بحسب المعدل ونوع الدراسة".





للإطلاع على الدليل.. أضغط هنــــــــــــــــا







