ديالى تعتمد خطة "المحاور الثلاثة" في مواجهة السيول

2024-11-05 19:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، اعتماد خطة المحاور الثلاثة في مواجهة السيول والامطار الغزيرة.

وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "عقد جلسة تشاورية لمناقشة ملف الامطار التي اجتاحت مناطق عدة من ديالى وتسببت في غرق ازقة وشوارع"، لافتا الى انه "استمع الى شرح تفصيلي عن قدرات دائرة المجاري وماهي الحلول المتوفرة والامكانيات التي تحتاجها من اجل تعزيز قدراتها في تصريف مياه الامطار".

وأضاف انه "تابع مع بقية الدوائر ملف السيول التي برزت في بعض المناطق وسط توقعات بتدفق سيول أخرى مع كل موجة امطار غزيرة"، مؤكدا انه "جرى اعتماد خطة تتألف من 3 محاور رئيسية أبرزها توحيد الجهد الحكومي والسعي الى تحديد المحاور التي يمكن ان تتأثر أكثر من غيرها بهدف اتخاذ الخطوات لاحتواء موجات السيول والتأكيد على عمليات تسريع وتيرة تصريف مياه الامطار بوتيرة أكبر".

وأشار الكروي الى ان "المحافظة لديها خط ساخن مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يتابع عن كثب ملف ديالى ويصدر توجيهاته لتامين الاحتياجات الضرورية"، مبيناً أن "المساعي الحالية هي وضع حلول طيلة الموسم الشتوي والذي نتوقع بانه سيكون مطري ما يسهم في تعزيز قدرات سدود ديالى وهذا ضروري جدا من اجل توفير خزين استراتيجي للمياه".

يذكر أن مناطق شرق ديالى، وخاصة مندلي وقزانية، تشهد مع هطول الأمطار تدفق سيول من الشريط الحدودي بكميات كبيرة، مما يستدعي اتخاذ خطوات احترازية لتفادي غرق القرى والمناطق القريبة من مسارات تدفق السيول.



