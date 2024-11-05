الحشد الشعبي يعتقل 29 متهما بالانتماء والترويج لحزب "البعث"

2024-11-05 19:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الثلاثاء، تنفيذ أوامر قبض واعتقال بحق 29 متهما بالانتماء والترويج لحزب "البعث" المحظور في العراق.

وذكر بيان للهيئة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه بإشراف رئاسة هيئة الحشد الشعبي ورئاسة الأركان، وضمن سلسلة (عمليات سهام الردع)، التي تهدف إلى مواجهة التهديدات وإدامة الأمن والاستقرار ومكافحة الأنشطة والأفكار التحريضية والمغرضة في عموم المحافظات العراقية، نفذت معاونية الاستخبارات والمعلومات سلسلة من العمليات النوعية تكللت بالنجاح من خلال تنفيذ أوامر قبض واعتقال 29 متهما بالانتماء والترويج لحزب "البعث" المحظور.

وأضاف البيان، أن "ذلك تم وفقا لأوامر قضائية وطبقا للمادة الثامنة من قانون حظر حزب "البعث" رقم 32 لسنة 2016".