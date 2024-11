2024-11-05 19:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اتهم عضو مجلس النواب، عامر عبد الجبار اسماعيل، اليوم الثلاثاء، البنك المركزي بغسيل الاموال عبر زيادة المبيعات لاكثر من 250 مليون دولار يوميا. وقال اسماعيل، في تدوينة تابعتها “عراق اوبزيرفر”: “في عهد محافظ البنك المركزي السابق وصلت مبيعات العملة الصعبة إلى 85 مليون دولار يومياً وحاليا بلغت اكثر من 250 مليون دولار …

