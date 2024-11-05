2024-11-05 19:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي حالة الارتفاع امام الدينار العراقي، مع إغلاق التعاملات في بورصة الكفاح ببغداد. وسجلت أسعار البيع 151500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار. ووسط حالة التباين ما بين السعر الرسمي والموازي، تشهد معظم الأسواق المحلية حالة من الركود جراء تأثرها بالدولار الأمريكي.

The post العملة الصعبة تواصل الارتفاع.. اكثر من 151 الفا لكل مئة دولار first appeared on Observer Iraq.



