2024-11-05 19:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، قتل 30 إرهابيا والقبض على 19 آخرين في تشرين الأول الماضي. وذكر الجهاز في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “مجمل فعالياته لشهر تشرين الأول 2024، تضمنت تنفيذ 42 واجبا”، مشيرا إﻟﻰ، أنه “تم إلقاء القبض على 19 إرهابيا”. وذكر، أن “أبطال الجهاز تمكنوا من قتل 30 …

