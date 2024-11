الأعرجي يؤكد لوزير الخارجية الكويتي أهمية التصدي للمخاطر التي تهدد المنطقة

2024-11-05 19:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الكويت/ متابعة عراق اوبزيرفر أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أهمية التصدي للمخاطر التي تهدد المنطقة وتجنيبها خطر الصراعات. وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “الأعرجي التقى، وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، واستعرض العلاقات الأخوية بين العراق والكويت وسبل تمتينها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين …

