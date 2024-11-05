الكشف عن ملابسات "جريمة قتل" جنوبي بغداد

2024-11-05 20:46:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، عن ملابسات "جريمة قتل" والقاء القبض على أربعة متهمين بعد قيام أحدهم بدهس امرأة مُسنة ومحاولتهم رمي الجثة واخفاءها والتخلص منها جنوبي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود جثة لامرأة كبيرة في السن مرمية على رصيف أحد الطرق ضمن قضاء المحمودية نتيجة حادث دهس، تم تشكيل فريق عمل مشترك من فرقة المشاة السابعة عشر ومكتب اجرام المحمودية والتوجه لمكان الحادث، لكشف ملابساته".

وأضافت أنه "بعد التحري وتتبع خط سير العجلة وتعقب الجناة تم التوصل الى متهمين اثنين (اخوة) وامرأة (زوجة اخيهم الجاني) مشتبه بهم واثناء التحقيق الاولي وجمع المعلومات اعترف أحدهم عن قيام شقيقه بدهس المجني عليها بعجلة نوع كيا ريو صفراء اللون في منطقة الدورة/ تقاطع ابو دشير واخذ الجثة بالاتفاق مع اخوته ورميها والتخلص منها في مكان خالي من السكان ضمن منطقة "حي السلام" للهروب من المسألة القانونية ومن ثم التوجه الى منطقة الرضوانية لدار شقيقتهم".

وأوضحت أنه "على الفور توصلت القوة الى أحد البساتين وضبط العجلة التي تسببت بدهس المجني عليها ومن ثم استدراج المتهم/السائق (اخيهم) الذي ارتكب الجريمة والقاء القبض عليه وذلك في منطقة الزيدان وتسليمه مع عجلته لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".