بمشاركة 5 فرق عربية.. "فيفا" يكشف لوائح بطولة كأس العالم للأندية 2025

2024-11-05 21:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الثلاثاء، أبرز لوائحبطولة كأس العالم للأندية التي ستقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشهدالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية مشاركة 32 فريقاً، من بينهم خمسةأندية عربية: الأهلي المصري، والترجي الرياضي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي، الهلالالسعودي، والعين الإماراتي.

ووفقالما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "فيفا" أعلن القواعدالمنظمة للبطولة، إذ سيتولى إدارة الحقوق التجارية والسمعية والبصرية، رغم أنه لميكشف بعد عن المبلغ الذي سيحصل عليه كل فريق.

وتحتاجالأندية المشاركة لتقديم قائمة نهائية تضم أسماء ما بين 26 و35 لاعباً، من بينهم 3حراس مرمى على الأقل للمشاركة في البطولة.

وأشارتالصحيفة إلى أن القائمة المؤقتة يمكن أن تضم ما بين 26 و50 لاعباً، من بينهم 4حراس مرمى على الأقل، علماً بأنه يمكن استدعاء 26 لاعباً كحد أقصى لقائمة المباراة(11 أساسياً و15 على مقاعد البدلاء).

وأوضحتأنه يمكن للأندية استبدال اللاعبين الذين انتهت عقودهم بشكل طبيعي خلال البطولة،كما يمكن إضافة لاعبين جدد إلى القائمة النهائية بحد أقصى اثنين، ولا يتماحتسابهما ضمن الحد الأقصى للقائمة 35 لاعباً.

وتابع"سيتم إقصاء حراس المرمى المصابين أو المرضى الذين يتم استبدالهم من قائمةالفريق النهائية للمشاركة في البطولة، كما لن يتمكن أي لاعب كرة قدم من اللعبلفريقين مختلفين في كأس العالم رغم إقامة البطولة خلال موسمين".

وشدد"فيفا" على أنه يجب أن تصل الفرق إلى الولايات المتحدة قبل ثلاثة أياممن بداية البطولة.

وأكدالبيان أن نظام البطولة سيكون عبارة عن 8 مجموعات، كل مجموعة من 4 فرق ويتأهل أولاثنين من كل مجموعة، وسيتم لاحقاً تحديد طريقة التصنيف والقرعة.

واختتم"يجب على كل ناد إشراك أقوى وأفضل فريق له خلال مباريات البطولة، بالإضافةإلى أن فترة الانتقالات الجديدة لكأس العالم للأندية بين 1 و10 حزيران/ يونيو2025، وهي مسؤولية الاتحادات".